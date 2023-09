Paura in pista durante il rullaggio | due aerei si scontrano all’aeroporto di Palma de Maiorca

(Di martedì 19 settembre 2023) Tragedia sfiorata questa mattina adedove duesi sono scontrati sulladell’Aeroporto di Son Sant Joan. L’incidente è avvenuto alle 9 del mattino circa e ha provocato la rottura dell’estremità di un’ala di uno degli. All’interno i passeggeri erano seduti in attesa del decollo. L’INCIDENTE Il primo aereo, della compagnia Condor, stava per coprire la tratta-Francoforte mentre il secondo aereo era di proprietà della compagnia Air Europa ed era diretto a Barcellona. I due mezzi stavano svolgendo delle comuni manovre sullaprima del decollo. L’aeromobile dell’Air Europa sembra non aver preso le dovute misure e si è scontrato con la parte posteriore dell’aereo Condor, che era fermo e aspettava il permesso di ...

Questa mattina due aerei si sono scontrati sulla pista dell aeroporto di Palma de Maiorca. L'incidente è avvenuto intorno alle 9 e ha provocato ...