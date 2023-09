Pastori del Kirghizistan per salvare l' agricoltura sarda | il piano di Coldiretti

Persone

Pastori – cognome italiano

– cognome italiano Antonietta Pastori (1929) – soprano italiana

(1929) – soprano italiana Diego Pastori (1961) – ex cestista, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro italiano

(1961) – ex cestista, dirigente sportivo e allenatore di pallacanestro italiano Giuseppe Pastori (1814-1885) – imprenditore e docente italiano

(1814-1885) – imprenditore e docente italiano Giuseppina Pastori , all'anagrafe Giuseppa (1891-1983) – biologa, fisica e accademica italiana

, all'anagrafe Giuseppa (1891-1983) – biologa, fisica e accademica italiana Luigi Pastori (1829-1903) – patriota italiano

(1829-1903) – patriota italiano Maria Pastori (1895-1975) – matematica e fisica italiana

(1895-1975) – matematica e fisica italiana Niña Pastori , nome d'arte di María Rosa García García (1978) – cantante spagnola di flamenco

, nome d'arte di María Rosa García García (1978) – cantante spagnola di flamenco Renato Pastori (1918–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore

(1918–...) – calciatore italiano, di ruolo difensore Vittorio Pastori (1926-1994) – presbitero e missionario italiano

Fantascienza

Pastori (Shepherds) – specie aliena immaginaria del franchise di Star Trek

Pagine correlate

Pastore (disambigua)

