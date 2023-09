Pari senza reti in Champions tra Milan e Newcastle

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023)O (ITALPRESS) – Finisceil debutto stagionale delin Europa contro ildell'ex Sandro Tonali, accolto con cori e applausi dai suoi vecchi tifosi. Unche sta stretto alla squadra di Pioli, pericolosa in più di un'occasione soprattutto in avvio. La prima opportunità arriva al 13? ed è per i padroni di casa, che partono bene. Pobega va al tiro dalla distanza, ma Pope respinge in tuffo. Sulla respinta, Leao crossa dalla sinistra per la testa di Chukwueze, che conclude però addosso al portiere. Un minuto dopo, Calabria mette in mezzo dalla destra con la palla che finisce sui piedi di Giroud dopo un rimpallo. Il francese ci prova ma Pope para un'uscita salvando in corner. L'estremo difensore si ripete al 18? su una conclusione dai 25 metri di Krunic. Pochi ...