Papa Francesco alza il livello di allarme | “Il mondo nella morsa di una terza guerra mondiale | con la minaccia di armi nucleari”

(Di martedì 19 settembre 2023) “Il nostrocontinua ad esseredi unacombattuta poco alla volta e, nel tragico caso del conflitto in Ucraina, non senza ladi ricorrere alle”. È il grido dilanciato danel messaggio inviato al cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze sociali, in occasione del Convegno sulla Pacem in terris organizzato dall’istituzione vaticana. Parole che arrivano all’indomani dell’udienza privata di Bergoglio con il nuovo ambasciatore russo presso la Santa Sede, Ivan Soltanovsky, per la presentazione delle lettere credenziali. Il diplomatico è persona di massima ...

Curiosità: Papa Francesco, in latino: Franciscus PP., in spagnolo: Francisco, nato Jorge Mario Bergoglio (pronuncia italiana /ber'go/; pronuncia spagnola [ße'oljo], [be'oljo]; Buenos Aires, 17 dicembre 1936), è, dal 13 marzo 2013, il 266º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma, 8º sovrano dello Stato della Città del Vaticano, primate d'Italia, oltre agli altri titoli propri del romano pontefice. Di cittadinanza argentina, è il primo papa proveniente dal continente americano.

... che comprende docufilm nei quali sono presenti padre Ernesto Balducci, padre David Maria Turoldo, don Luigi Ciotti,e Sergio Mattarella. "Il catalogo non intende in alcun modo ...Cosìnel messaggio inviato a cardinale Peter K. A. Turkson in occasione del convegno sulla Pacem in Terris organizzato dall'Accademia delle Scienze Sociali. 'In effetti, il momento ...

Accadde Oggi 19 settembre: 10 anni fa, la prima intervista di Papa Francesco ad un giornale Il Riformista

Lino Banfi e l'amicizia con Papa Francesco: «Quando è incavolEto mi chiama e lo faccio sorridere» Open

Lo ha sottolineato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel briefing odierno – in sala stampa vaticana – sul 44mo viaggio apostolico internazionale di Papa Francesco, che ...Questa sera alle ore 19.00 nella Chiesa parrocchiale “San Paolo Apostolo” di Pozzuoli-Monterusciello (NA), via Giovanni Verga n. 2, con una...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews i ...