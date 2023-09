Palmeri | «Milan | sopravvalutata la situazione prima dell’Inter»

Leggi su inter-news

(Di martedì 19 settembre 2023) Persi è forse sopravvalutato il, che come l’Inter aveva iniziato la stagione con tre vittorie consecutivedi essere spazzato via 5-1 nel derby. Ecco l’analisi del giornalista, intervenuto in collegamento dall’esterno del Meazza per Sportitalia Mercato. VALORI STRAVOLTI – Tancredisi accoda alle critiche per il: «Sono tutti discorsi che avremmo fatto anche se l’Inter avesse vinto 1-0. Invece ha vinto 5-1. Che, se non ci fossero state le sconfitte precedenti, sarebbe già stato grave di suo. Andare a sbattere in una maniera così incredibile, con tutte quelle, denota uno scollamento dalla realtà. Forse c’è una serie di sopravvalutazioni: il mercato è stato buono ma magari non fenomenale, il livello di gioco è stato buono ma non ottimo. E si è ...