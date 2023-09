Pallavolo | terzo successo delle azzurre al torneo preolimpico | Thailandia battuta 3-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Lodz, 19 set. - (Adnkronos) - L'Italia cala il tris di vittorie a Lodz. Dopo Corea del Sud e Slovenia, lehanno battuto anche la3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18) nella sfida valida per la terza giornata della Pool C deldi qualificazione olimpica in svolgimento in Polonia. Grazie ad una prestazione ancora una volta di spessore, contro unasempre ostica da affrontare, le ragazze del ct Davide Mazzanti restano al comando della classifica del proprio girone a punteggio pieno in attesadecisive sfide in programma all'Atlas Arena fino al 24 settembre. Nello specifico domani leaffronteranno la Colombia (alle ore 11:30 in diretta su Sky Sport 1 e in streaming su volleyballworld.tv) per poi tuffarsi nel rush finale contro Usa (22 settembre ...