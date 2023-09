Palermo | Aurelio | “Siamo 22 titolari che vogliono andare in Serie A”

(Di martedì 19 settembre 2023) Il terzino è al settimo cielo per la vittoria e punta in alto: "una squadra competitiva, posin A"

Curiosità: Il Palermo Football Club, meglio noto come Palermo (AFI: /pa'lrmo/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Palermo, militante in Serie B, secondo livello del campionato italiano di calcio.

Intervistato al sito ufficiale del club, il terzino del Giuseppe ha commentato la vittoria sul campo dell'Ascoli. "Grande vittoria su un campo difficile. Abbiamo giocato da squadra e siamo riusciti a mantenere il punteggio sullo 0 - 0 fino ... Una sola rete subita dal in quattro partite, quella contro la Reggiana, e nello scorso campionato erano già sette. Mateju e

Il terzino è al settimo cielo per la vittoria e punta in alto: "Siamo una squadra competitiva, possiamo andare in A"