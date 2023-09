Palermo Ad Acea | Aumentare riuso e adeguare infrastrutture

Leggi su romadailynews

(Di martedì 19 settembre 2023) “Il settore agricolo e l’acqua sono strettamente legati da sempre, in questo credo che la sfida è sempre più di riutilizzare l’acqua o meglio ottimizzare al meglio quella che cade perché oggi in Italia piove in misura diversa in luoghi diversi, quindi bisognalea questo che è una sorta di cambiamento climatico”. “D’altro canto bisogna incrementare ilche oggi in Italia è bassissimo, utilizzare l’acqua che esce dai depuratori che è perfettamente potabile e può aiutare tantissimo a ottimizzare il bilancio nazionale idrico”. Lo dice l’ad diFabrizioa margine del Forum Enpaia, a Roma. (Red/ Dire)