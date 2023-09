Paint di Windows cambia volto | arriva il supporto per livelli e trasparenza

Curiosità: Paint (in precedenza chiamato Paintbrush) è un programma di grafica semplice, fornito assieme a tutte le versioni di Windows, il sistema operativo commercializzato da Microsoft. La sua prima versione risale al 1985. Il 24 luglio 2017 Microsoft annuncia che Paint non sarà più presente in Windows, tuttavia sarà ancora possibile scaricarlo dallo store. Nonostante ciò, rimase fissa anche sulla versione successiva all'annuncio dell'abbandono (Windows 11), compresa di aggiornamento.

Tuttavia, se voleste provare in anticipo i nuovi strumenti di, potete iscrivervi ai canali Canary o Dev diInsider e attendere la conferma di partecipazione alla beta ....ha annunciato che è disponibile per gli utenti Insider nei canali Canary e Dev un nuovo aggiornamento per l'appche porta con se delle novità. La storia applicazione integrata in...

Microsoft Paint: arrivano livelli e trasparenza come su Photoshop HTML.it

Microsoft Paint supporta livelli e trasparenza Punto Informatico

Microsoft: With this update, users will now be able to add, remove, and manage layers on the canvas to create richer and more complex digital art. With layers, they can stack shapes, text, and other ...The Paint app in Windows is nearly as old as your writer, but unlike me it continues to get better as it ages. And Microsoft has just announced its latest upgrade, which introduces some very useful ...