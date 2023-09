Pagelle Milan-Newcastle | i voti ai protagonisti del match

Curiosità: Giacomo Bonaventura (San Severino Marche, 22 agosto 1989) è un calciatore italiano, centrocampista della Fiorentina.

Ledei protagonisti del match trae Newcastle, valido per la 1ª giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. TOP: Pobega, Pope FLOP: Leao VOTI: a fine ...Inter padrona, di Milano e non solo . Dopo appena 4 giornate c'è una sola squadra al comando, di nerazzurro vestita. La squadra di Inzaghi asfalta ilnel derby, mica una partita da niente, e si prende in solitario la prima posizione in classicia a punteggio pieno. A tenere il passo la Juventus che tra mille guai, i conti che non tornano, i ...

Inter-Milan, le pagelle: Mkhitaryan, un'enciclopedia da 8,5. Disastro Thiaw: 4,5 La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan 5-1, le pagelle del derby Sky Sport

A San Siro, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 tra Milan e Newcastle: ...La quarta giornata del campionato di serie A 2023/24 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di irriverenza tra promossi e bocciati ...