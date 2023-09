Osio Sopra | rito abbreviato per il papà che ustionò i bimbi | “Comunque vada | mi spiace tantissimo”

(Di martedì 19 settembre 2023) Bergamo. È passato accanto ai genitori di Elisa e Alessandro, i duedell’ asilo San Zeno diche il 30 maggio 2022 sono rimasti gravemente ustionati nel corso di un’attività di orienteering e, a testa bassa, ha detto: “, mi di”. Roberto Tornicelli, ilche materialmente ha spruzzato il bioetanolo sul braciere per fare arrostire i marshmallow, provocando unrno di fiamma che ha investito i piccoli, ha chiesto e ottenuto di essere giudicato con il. Quattro famiglie si sono costituite parte civile, insieme a dueche quella mattina erano presenti e sono rimasti lievemente feriti: i Prandi, genitori di Elisa, i ...

Curiosità: Osio Sopra ['zjo 'sopa] (Öss de Sùra ['øs d'sua , øzd'sua] in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 5 202 abitanti della provincia di Bergamo in Lombardia. Situato nella pianura centrale bergamasca, dista circa 10 chilometri a sud dal capoluogo orobico.

stato presentato oggi Il Distretto dei Gas della Vita di SIAD nell'area dello stabilimento SIAD di(Bg). Il Distretto dei Gas della Vita è il nuovo centro di ricerca SIAD dedicato allo studio e sviluppo di miscele di gas innovative e alla loro produzione automatizzata e robotizzata per ...EVENTI E CONFERENZE STAMPA -(Bg): conferenza stampa SIAD per l'inaugurazione del 'Distretto dei Gas della Vita'. Ore 11,00. Stabilimento SIAD. - Milano: in occasione del 10 anniversario di Motore Sanita', incontro '...

