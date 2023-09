Oscar 2024 | i 10 film da tenere d’occhio | da Oppenheimer a Povere creature!

Leggi su movieplayer

(Di martedì 19 settembre 2023) Dal doppio fenomeno Barbie eai titoli più applauditi dei Festival di Cannes e Venezia, ecco qualisi prospettano come futuri protagonisti della stagione dei premi. Se dal punto di vista cinematografico l'estate 2023 sarà ricordata indubbiamente come l'estate del Barbenheimer, il fenomeno di massa che ha reinfuso vigore (e qualche miliardo di dollari) al box-office mondiale, settembre è per tradizione il periodo dei festival: Telluride, Venezia e Toronto costituiscono infatti la vetrina ideale per presentare molti fra i titoli più promettenti dell'annata, alcuni dei quali sono destinati a fare la parte del leone nell'awards season americana. Se già in primavera il Festival di Cannes ha messo in mostra alcune "punte di diamante" del 2023, altre pellicole si stanno aggiungendo al novero dei potenziali favoriti per …