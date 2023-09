Orrore contro Giorgia Meloni e la famiglia | l’agghiacciante scoperta in queste ore

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023), le minacce di morte alla figlia. Il presidente del Consiglio dei Ministri in questi giorni è a Lampedusa a cercare una soluzione pratica e veloce al problema oramai ingestibile dei migranti. Insieme alla Presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, lasi snoda dall’intrigata emergenza che vede da una parte persone disperate in difficoltà che cercano un futuro migliore, dall’altra un paese in evidente difficoltà di accoglienza. E non è un problema solo italiano, proprio come testimonia la presenza della Von der Leyen. >> “Auguri fragolina”., la figlia Ginevra compie 7 anni e la dedica scioglie: la foto Tuttavia sarà proprio lache dovrà in qualche modo trovare la soluzione più veloce e indolore possibile per ricollocare ...