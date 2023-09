Oroscopo Gemelli di Paolo Fox | le previsioni di oggi 19 settembre 2023

(Di martedì 19 settembre 2023) I, segno d’aria rappresentato daiCastore e Polluce, siete uno dei segni più vivaci e dinamici dello zodiaco. Il vostro reggente, Mercurio, dona a voi una mente agile, rapida e un’innata capacità di adattamento. Questa vostra natura doppia, simboleggiata dal doppio volto dei, vi rende esseri curiosi, sempre in movimento e in cerca di stimoli nuovi. Amate la comunicazione sotto ogni sua forma e siete spesso il centro dell’attenzione nelle conversazioni, grazie alla vostra verve e al vostro spirito arguto. Il vostro bisogno di esplorare e imparare vi rende dei grandi viaggiatori, non solo nel mondo fisico ma anche in quello delle idee. Siete sempre aperti a nuove avventure e a nuovi modi di pensare. Tuttavia, questa vostra versatilità può a volte portarvi a sentirvi divisi, come se aveste due personalità ...

Curiosità: L'oroscopo, dal termine latino horoscopus, a sua volta proveniente dal greco sp, horoskópos, composto di a, hra, «durata di tempo», e sp, skopéo, «osservare», quindi propriamente «osservare l'ora» è l'interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. L'arte divinatoria, che è solo uno degli aspetti di un oroscopo, si chiama oroscopia.

