Oroscopo della settimana dal 25 settembre al 1 ottobre

(Di martedì 19 settembre 2023) Nei prossimi giorni saluteremo un mese che se ne va e ne accoglieremo un altro che ci porterà nel cuorestagione autunnale con tutte le sue numerose meraviglie. Questo vuol dire anche grandi spostamenti delle stelle. Scopriamo cosa succede con l’. Il cielo dell’prossima In questo passaggio da un mese all’altro, la prima grande stella a cambiare posizione e quindi energie per i segni zodiacali è la più brillante di tutte: il Sole che dalla Vergine entra nella Bilancia dove trova già ad aspettarlo Marte. Diciamo subito che sono ottime notizie per i segni d’aria che si godranno in particolare un inizio didavvero strepitoso con anche la Luna nel segno amico dell’Acquario. Vediamo dunque cosa aspettarci, con l’...

Curiosità: L'oroscopo, dal termine latino horoscopus, a sua volta proveniente dal greco sp, horoskópos, composto di a, hra, «durata di tempo», e sp, skopéo, «osservare», quindi propriamente «osservare l'ora» è l'interpretazione astrologica della posizione degli astri al momento in cui si verifica un qualsiasi evento. L'arte divinatoria, che è solo uno degli aspetti di un oroscopo, si chiama oroscopia.

"Che sia davvero festa , festa nel cuore, una festa che chiede il desideriopace nella nostra ...ha evidenziato che "questo sangue non è un oracolo da consultare e ancor meno un...... questo sangue non è un oracolo da consultare e ancor meno uncittadino, la cui funzione è ... E non sono forse la vita e la speranza ciò di cui tutti noi abbiamo bisogno in ogni stagione...

Oroscopo della settimana per soldi e fortuna: ecco i giorni migliori per ogni segno dall'Ariete ai Pesci Proiezioni di borsa

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 18 al 24 settembre 2023: Bilancia e Gemelli travolti ... Fanpage.it

Giove e Saturno sono favorevoli per i liberi professionisti, ma settembre rimane un mese complesso per l'amore.L'oroscopo di questa terza settimana di settembre si apre con grandi novità per un segno, difficoltà invece per un altro.