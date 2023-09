Organi artificiali | così la bioingegneria aiuta i malati

(Di martedì 19 settembre 2023) I nuovi dispositivi medicali ultrasofisticati per reni, cuore, polmone e pancreas permettono di migliorare la qualità della vita dei pazienti anche in attesa di un trapianto d'organo

Curiosità: Un organo artificiale è un dispositivo meccanico, elettrico, elettronico o chimico-fisico progettato per sostituire o cooperare all'attività di un organo. A differenza degli organi naturali, esso non è assolutamente in grado di ripararsi autonomamente. La costruzione e l'installazione di organi artificiali, un processo estremamente costoso inizialmente nella ricerca, può richiedere molti anni di servizi di manutenzione continua di cui un organo naturale non ha bisogno. L'uso di qualsiasi organo artificiale da parte dell'uomo è quasi sempre preceduto da estesi esperimenti sugli animali. I test iniziali sugli esseri umani sono spesso limitati a coloro che sono già a rischio di morte o che hanno esaurito tutte le altre opzioni di trattamento. Gli organi artificiali si differenziano dagli organ-on-chip in quanto rispettivamente, i primi, sono impiantabili nel corpo umano, mentre i secondi sono dedicati alla modellizzazione (simulazione) di organi secondo tecniche di laboratorio in vitro.

Potrebbe partire proprio in queste ore una sperimentazione in grado di salvare migliaia di bambini. Ecco a voi l'utero artificiale.