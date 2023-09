Ore critiche per Napolitano E le voci sulle condizioni scatenano gli haters

Leggi su iltempo

(Di martedì 19 settembre 2023) Oreper Giorgio: l'ex Presidente della Repubblica è ricoverato da tempo in una clinica romana e da alcuni giorni le suedi salute si sono fatte ancora più delicate. Il Presidente emerito ha compiuto 98 anni il 29 giugno scorso. Le notizie sul senatore a vita hanno fatto emergere commenti vergognosi. «Il web non può essere il luogo del libero sfogo per chi diffonde odio e menzogne, e per questo ringraziamo la Polizia Postale che identifica glie avvia sempre più efficaci azioni giudiziarie». Ettore Rosato è tra gli esponenti politici che censurano con nettezza il fatto che «mentre ledi salute del Presidente emerito della Repubblica Giorgiosi aggravano, sui social compaiono frasi vergognose e offensive nei suoi ...