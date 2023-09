Open Arms | Trenta ‘contro’ De Falco | svelato motivo della mancata firma su decreto

(Di martedì 19 settembre 2023), oramai è “guerra” tra Elisabettae Gregorio De. La prima ha spiegato il suo punto di vista Si ritorna a parlare nuovamente dell’. Ed anchequestione che vede come protagonisti sia Gregorio Deche Elisabetta. Soprattutto per quanto riguarda lasuldi interdizione alla navigazionestessa. Tanto è vero che la, in più di una occasione, ha ribaltato la costruzione dello stesso De. L’ex esponente del ‘Movimento 5 Stelle‘, nel corso del procedimento a carico di Matteo Salvini (che all’epoca dei fatti aveva il ruolo di titolare del Viminale), spiegò ...

Curiosità: Proactiva Open Arms è una organizzazione non governativa spagnola, in particolare catalana, il cui obiettivo è condurre operazioni di ricerca e soccorso in mare. Creata nell'ottobre 2015, iniziò le sue operazioni di recupero il mese stesso dalla sua base operativa nell'isola di Lesbo in Grecia.

Tra Gregorio De Falco e l'ex ministro Elisabetta Trenta finisce in 'rissa' sulla mancata firma sul decreto di interdizione alla navigazione della. La Trenta di fatto ribalta la ricostruzione di De Falco. L'ex grillino nel corso del procedimento a carico dell'ex titolare del Viminale, Matteo Salvini, ha affermato: 'Nell'agosto del 2019 ...Palermo, 18 set. " "Non è vero che nell'agosto del 2019 decisi di non firmare il nuovo decreto di interdizione alla navigazione della nave, dopo una telefonata dell'ex senatore Gregorio De Falco, come ha detto al processo Salvini. Lui si è voluto intestare questa mia decisione, ma non è così. Vorrei che fosse chiaro. Avevo già ...

Palermo, 18 set. (Adnkronos) – “Non è vero che nell’agosto del 2019 decisi di non firmare il nuovo decreto di interdizione alla navigazione della nave Open Arms, dopo una telefonata dell’ex senatore G ...Il vicepremier imputato nel capoluogo siciliano attacca l’attore americano atteso il 7 ottobre al processo come testimone: “Se ti piacciono tanto (i migranti, ndr), apri le tue ville e portateli a cas ...