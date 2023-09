Onu | Tajani | ' domani bilaterale Meloni-Erdogan' **

(Di martedì 19 settembre 2023) New York, 19 set. (Adnkronos) - “la presidentevedrà”. La Turchia ha una “grande influenza anche in Africa e sta lavorando per rimettere in piedi l'accordo sul grano. Vediamo anche sulla questione migratoria cosa si può fare, la Turchia accoglie tante persone che arrivano dalla Siria”. Lo ha detto il ministro agli Affari Esteri Antonio, a margine dei lavori dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Curiosità: Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) è un dicastero del governo italiano. Esso ha il compito di attuare la politica estera dell'Italia e di rappresentare il Paese nel contesto delle relazioni internazionali.

AGI/Vista - Il presidente del Consiglio Meloni e il ministro degli Esteriassistono in Aula all'assemblea generale dell'. Ecco le immagini....forza su larga scala contro il Nagorno - Karabakh del 2020' e chiedendo 'l'intervento dell'e ...: 'Serve soluzione diplomatica' - 'Alla luce delle tensioni in atto, a New York ho voluto ...

Migranti: l'appello di Tajani all'Onu: "Ascoltare l'Africa" Sky Tg24

Onu. Tajani, alla 78ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite Notizie Geopolitiche

New York, 19 set. (Adnkronos) – Lo stop del polacco Mateusz Morawiecki al piano Von der Leyen sull’immigrazione “La Polonia è in campagna elettorale. Si può anche parlare con i polacchi, è nostra int ...Tornano i venti di guerra in Nagorno-Karabakh. L'Azerbaigian ha lanciato una "operazione antiterrorismo" nel territorio, con il dichiarato obiettivo di "ripristinare l'ordine costituzionale", formula ...