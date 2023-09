Onu | Biden | «Serie di consultazioni per riformare il Consiglio di sicurezza» Azerbaijan attacca il Nagorno-Karabakh | 5 morti e 80 feriti

Curiosità: La presidenza di Joe Biden è iniziata a mezzogiorno del 20 gennaio 2021, quando, immediatamente dopo la conclusione della formula di giuramento officiata dal presidente della Corte Suprema John G. Roberts, Joe Biden è diventato il 46º presidente degli Stati Uniti d'America, succedendo a Donald Trump.

Guterres condanna Mosca: 'Lavoriamo per una pace giusta'. Meloni e Zelensky a New York per l'Assemblea generaleDall'Assemblea generale dell'a New York, il presidente degli Stati Uniti, Joe, ha accusato la Federazione Russa di voler 'fiaccare lo spirito' della comunità internazionale mentre crede di poter continuare la sua ...

Onu, il discorso di Biden alle Nazioni Unite: la diretta Repubblica TV

Guterres condanna Mosca: 'Lavoriamo per una pace giusta'. Meloni e Zelensky a New York per l'Assemblea generale (ANSA) ...Il presidente degli Stati Uniti ha detto che «nessun paese potrà sentirsi al sicuro se permettiamo alla Russia di fare a pezzi l'Ucraina» ...