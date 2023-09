Onu | applausi per Zelensky per la prima volta all' Assemblea | Leader Ucraina | Russia usa cibo ed energia come armi

Curiosità: Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis (Verona, 11 luglio 1990), è un cantautore italiano.

Sono questi gli argomenti della settantottesima Assemblea Generale dell', ma nessun tema è piu' ...la responsabilità di questa guerra" e "solo la Russia ostacola la pace" - dice tra gli...Lo conferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti all'. La Turchia ... Biden attacca la Russia e piovonoÈ scoppiato l'applauso dell'Assemblea Generale quando ...

Guterres condanna Mosca: viola carta Onu. Biden: opporsi alla Russia contro gli aggressori di domani - Aggiornamento del 19 Settembre delle ore 20:12 - Aggiornamento del 19 Settembre delle ore 20:12 RaiNews

Assemblea Generale Onu, Zelensky: "Russia non ha diritto di avere armi nucleari" Sky Tg24

Sono questi gli argomenti della settantottesima Assemblea Generale dell'Onu, ma nessun tema è piu' pressante dell ... guerra" e "solo la Russia ostacola la pace" - dice tra gli applausi anche di ...Guterres condanna Mosca: 'Lavoriamo per una pace giusta'. Meloni e Zelensky a New York per l'Assemblea generale (ANSA) ...