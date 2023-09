Onda anomala travolge un ristorante sulla spiaggia | panico fra gli avventori

Curiosità: In oceanografia le onde anomale sono un fenomeno marino di cui non si conoscono esattamente né le cause né l'origine. Come definizione un'onda è considerata anomala se supera 2,2 volte l'altezza significativa del treno d'onde a cui appartiene. Sono state osservate onde anomale alte da 25 a 30 metri e che sembrano formarsi in modo imprevedibile. Si tratta di un fenomeno nettamente distinto dai maremoti, con i quali c'è spesso confusione. Un'onda anomala si distingue infatti da uno tsunami per vari motivi: la causa (per le onde anomale non è ben chiara ma si ritiene sia legata a interazioni fra onde generate dal vento, mentre uno tsunami è generato da eventi traumatici di grande scala come terremoti, eruzioni vulcaniche o frane), dalle caratteristiche fisiche peculiari (un'onda anomala si distingue dal treno d'onde a cui appartiene per la sua ampiezza elevata, mentre uno tsunami si distingue dalle onde marine usuali per la sua lunghezza d'onda, che può raggiungere le decine di chilometri), e anche dal fatto che le onde anomale si osservano solitamente in alto mare, mentre gli effetti dei maremoti si osservano principalmente nelle coste su cui impattano.

Sulla spiaggia di Marina Beach, a Southbroom, sulla costa sudafricana un'gigantesca si è abbattuta su un ristorante. Fra le persone sedute ai tavoli si scatena il panico 19 settembre 2023Una persona salvata dopo essere stata trascinata in mare, 7 feriti e un ristorante distrutto . E' questo il bilancio di un'di particolare violenza che si è abbattuta su un ristorante a Southbroom, località costirera del Sud Africa. Cosa è successo Il video è stato realizzato da Jason Livingstone e ha ...

