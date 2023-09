“On my love” | il brano di Zara Larsson con David Guetta VIDEO

Leggi su lopinionista

(Di martedì 19 settembre 2023) La popstar scandinava da miliardi di stream ha collaborato con l’artista producer da record in un nuovo progetto È uscito in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 22 settembre “On my“, il nuovo singolo della popstar scandinava da miliardi di streamin collaborazione con l’artista e produttore da record. Online anche ilclip che racconta una giornata intera vissuta trae sua sorella Hanna. Dopo la loro prima collaborazione su “This One’s For You”, ilufficiale di UEFA EURO 2016,si riuniscono creativamente con unaccattivante pronto per essere ballato a Ibiza, permeato allo ...