Olympiacos-Friburgo – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 19 settembre 2023)iniziano la loro campagna per i gironi di Europa League con una sfida in Grecia giovedì 21 settembre sera. Mentre la squadra di casa ha avuto un ottimo inizio di stagione, non si può dire lo stesso degli ospiti, che devono ancora replicare la qualità costante del 2022-23. Il calcio di inizio diè previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreAvendo concluso la scorsa stagione solo al terzo posto nella massima serie greca, il capo dell’Diego Martinez si renderà conto di essere sottoposto a un’immensa pressione per ottenere risultati. Finora può essere soddisfatto degli sforzi compiuti dalla sua squadra, inizialmente sconfiggendo ...