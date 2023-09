Olena Zelenska incontrerà i Clinton

Curiosità: Olena Volodymyrivna Zelens'ka (nata Kyjaško; in ucraino (); Krivoj Rog, 6 febbraio 1978) è una scrittrice, architetto e sceneggiatrice ucraina, dal maggio 2019 first lady dell'Ucraina essendo la moglie del presidente Volodymyr Zelens'kyj. Nel dicembre 2019 Zelens'ka è stata inclusa al 30º posto tra le cento persone più influenti dell'Ucraina dalla rivista Focus.

Mariti, mogli, figli. Nessuno in Ucraina può permettersi di impazzire. Il vertice delle first lady e dei first gentleman di

Olena Zelenska: 'Mi manca mio marito, ai nostri figli manca il padre' Agenzia ANSA

La first lady ucraina Olena Zelenska si recherà negli USA dove incontrerà la famiglia Clinton e terrà incontri bilaterali.