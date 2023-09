Nuovo progetto cinematografico a Benevento | da domani casting aperti

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNasce 88Miglia Produzione, società di produzione cinematografica con sede a. Al lavoro da mesi su un, non vediamo l’ora di svelarvi tutti i nostri sogni. Nel frattempo siamo alla ricerca di attori e attrici, di età compresa tra i 20 e i 70 anni, per la realizzazione di un importante cortometraggio che verrà girato aad ottobre 2023.mercoledì 20 e giovedì 21 settembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00, presso la sede della società, in Via Erchemperto 15,. Le candidature possono essere inviate a 88migliaproduzione@gmail.com L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Curiosità: Progetto Manhattan (la cui componente militare fu indicata come Manhattan District, in sostituzione del nome in codice ufficiale Development of Substitute Materials) fu la denominazione data ad un programma di ricerca e sviluppo in ambito militare che portò alla realizzazione delle prime bombe atomiche durante la seconda guerra mondiale. Fu condotto dagli Stati Uniti d'America con il sostegno di Regno Unito e Canada. Dal 1942 al 1946 il programma fu diretto dal generale del corpo del Genio militare degli Stati Uniti.

Il jazzista siculo racconta così la genesi del suodisco: " Overseas è il titolo del mio, un quartetto che vede Andrea Rea al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e ......distingue ilSnamTEC, 'Tomorrow's Energy Company', che l'azienda - impegnata nello stesso dal 2018 - ha recentemente rilanciato con 450 milioni di euro di investimenti all'interno del...

“Il Libraio Scuola”: al via il nostro nuovo progetto, con il primo numero della guida “Leggere il mondo” Il Libraio

Gin e Design: il nuovo progetto firmato da Ginarte e 10 Corso Como Identità Golose Web

Al Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli, è stata presentata una donazione di porcellane: in programma la realizzazione di un cabinet ...Che il Milan stia facendo davvero sul serio per il nuovo stadio è ormai un dato assodato, ma che il progetto stia subendo un'accelerata così importante nonostante le reticenze e l'opposizione di parte ...