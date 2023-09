Nuovi Cpr per i migranti | tra le Regioni è già fuggi fuggi Zaia | «In Veneto? Non ne so nulla» Giani | «Qui in Toscana mai»

(Di martedì 19 settembre 2023) Si annunciano tempi stretti per la messa a regime deiCentri di permanenza per i rimpatri (Cpr) che il governo Meloni intende aprire per dar seguito alle nuove norme sulla gestione dei, che prevedono tra l’altro l’aumento da 6 a 18 mesi del tempo massimo di trattenimento nelle strutture. Entro due mesi, fanno trapelare fonti di governo alle agenzie di stampa, la lista delle aree identificate per ospitare iCpr sarà pronta. «Almeno uno per regione», ha anticipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, privilegiando località scarsamente popolate, facilmente recintabili e sorvegliabili. Terminata la fase di identificazione dei luoghi – si pensa in primis a caserme dismesse – si passerà all’allestimento, di cui secondo il piano dovrà essere il Genio militare. Con tempi altrettanto rapidi. Questo, per lo meno, ...

Curiosità: Gli ACE-inibitori sono farmaci che trovano impiego specialmente nella terapia dell'ipertensione arteriosa, del post-infarto del miocardio e dell'insufficienza cardiaca cronica. Questi farmaci sono inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina (ACE, ossia angiotensin converting enzyme), che fa parte di una cascata regolatrice della pressione arteriosa (sistema renina-angiotensina-aldosterone). Composti ACE-inibitori sono stati per la prima volta messi in evidenza nel veleno di serpenti. Si riconoscono perché terminano con il suffisso -pril.

... 18 mesi di trattenimento per chi sbarca illegalmente e creazione dicentri per il rimpatrio ... Governatori rossi contro i migranti: barricata della sinistra suiAnche Tommaso Foti, capogruppo ...ROMA - "Isono fondamentali per fronteggiare clandestini e delinquenti, mi auguro che a sinistra non facciano le barricate per ostacolare il governo e difendere l'illegalità". Lo dice il vicepremier e ...

Due mesi per il piano sui nuovi Cpr, poi via ai lavori - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"Non darò l'ok". Nuovi Cpr, Giani allo scontro col governo ilGiornale.it

Nel Lazio non ci sarà un nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio, ma a Ponte Galeria potrebbe essere ristrutturata la zona femminile ...Ok del Consiglio dei ministri oggi, 18 settembre, alle nuove misure per la gestione dei flussi di migranti verso l’Italia. Tra le misure, l’allungamento fino a 18 mesi dei tempi di trattenimento nei ...