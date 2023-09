Non mi sgridate | le ho lasciato un biberon Le parole choc della Pifferi

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 19 settembre 2023) La 38enne è a processo con l'accusa di aver fatto morire di stenti la figlioletta di 18 mesi lasciandola in casa per sei giorni senza cibo né acqua. Oggi l'esame dell'imputata: "Sono pentita. Tornassi indietro non lo rifarei"