“Non è possibile | come ha fatto a entrare?” Prima il dolore all’orecchio | poi lo choc vero | cosa c’era dentro

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 19 settembre 2023) Ormai è acclarato che sui social, soprattutto su TikTok, si trovano video di ogni tipo. Di ogni tipo per dave non è raro che alcuni diventino virali nel giro di pochissimo tanto sono sorprendenti. È questo il caso di oggi: la storia di una ragazza che lamentava un forte fastidiodestro e che uscirà a dir poco sconvolta dallo studio medico cui si è rivolta. Il motivo del suo malessere ha lasciato sorpresi anche gli utenti che, nemmeno a dirlo, si sono poi scatenati nei commenti. La ragazza in questione di chiama Iris, è spagnola e si è vista costretta ad andare in ospedale tanto era il disagio che le dava quell’orecchio. Sanguinava pure. Il filmato che hapresto il giro del mondo inizia con lei già nello studio medico e l’operatore sanitario già intento a ispezionare l’orecchio per capire la causa. E ci sono ...