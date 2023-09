Niente Real Madrid | il difensore del Liverpool rinnova

Curiosità: Nacho, pseudonimo di José Ignacio Fernández Iglesias (Madrid, 18 gennaio 1990), è un calciatore spagnolo, difensore del Real Madrid , di cui è capitano e della nazionale spagnola.

1 Lasciarsi alle spalle l'entusiasmo post derby per affrontare al meglio le insidie del Municipal de Anoeta , catino dellaSociedad. Un lavoro perbanale, quello di Simone Inzaghi , visto ciò che il 5 - 1 rifilato ai cugini ha comportato, nel gruppo come nell'ambiente, estasiato dalle giocate di Mkhitaryan e ...coppe per concentrarsi sul campionato e tanti colpi multimilionari per costruire la nuova ... capace di strappare applausi ai tifosi delMadrid. Recuperare Mudryk è priorità e una necessità ...

Niente Real Madrid, Usman Garuba firma con i Warriors Sportando

Niente Juniores per il Real Forte Querceta: arriva l'annuncio ufficiale Tuttocampo

Le possibili scelte di Simone Inzaghi in occasione della sfida dell'Anoeta contro la Real Sociedad in Champions ...Il mach di Champions League Real Sociedad-Inter andrà in diretta su Amazon Prime Video mercoledì 20 settembre in diretta a partire dalle 21. La partita sarà raccontata con la telecronaca di Sandro ...