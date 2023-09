Nidi comunali a Fiumicino | “Trovato posto per altri 22 bimbi” | l’annuncio di Tasciotti

Curiosità: Italo Calvino (Santiago de Las Vegas de La Habana, 15 ottobre 1923 – Siena, 19 settembre 1985) è stato uno scrittore italiano.

... infine al 'Fiordaliso' sono stati inseriti arredi nuovi, nell'ambito di un restyling generale partito quest'estate che, nelle sole scuole, ha visto fino a oggi collocare circa 150 nuove ...NAPOLI. Incontro tra l'Amministrazione e le parti sindacali a seguito di alcune perplessità sollevate da questi ultimi sull'avvio del servizio di refezione scolastica nelle scuole e nei. Dopo un proficuo confronto ed a valle di una puntuale ricognizione effettuata dagli ufficie da quelle delle Municipalità, si è ribadito che laddove esistano le condizioni ...

Nuovo anno scolastico: l'assessore Besio stamane in visita ai nidi ... Live Comune di Venezia

Nidi comunali a Fiumicino, trovato posto per altri 22 bimbi: l ... Il Faro online

Sono in scadenza le iscrizioni online per l’orario prolungato degli asili nido comunali Il Grillo, Il Faro, Il Sole e Lagomago. Il servizio è rivolto ai bambini che sono già iscritti ai quattro nidi e ...Sono 77 i voucher prima infanzia (per neonati e bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi) nido e micro-nido che il Comune elargirà ad altrettanti nuclei familiari per l’anno scolastico 2023/2024. È ...