Nicola Gratteri | «Questo governo mi ha deluso»

(Di martedì 19 settembre 2023) Il neo-procuratore di Napoliin un’intervista al Fatto Quotidiano oggi parla della sua nomina, ma anche di politica.nel colloquio con Gianni Barbacetto dice che illo haperché ha tradito gli impegni sulla riforma Cartabia. Mentre sul cambio di paradigma tra ‘nddrangheta e camorra, sostiene che «il metodo di lavoro e gli strumenti investigativi sono gli stessi. Ovviamente ciascuna organizzazione ha le sue peculiarità. Quando si cambia Ufficio occorre colmare un fisiologico deficit di conoscenza sul territorio in cui si arriva. Metterò a disposizione la mia esperienza maturata in altri contesti, confrontandomi con quella dei colleghi». La nominadice di non essere stupito delle divisioni del Csm sulla sua nomina: «Ho ascoltato il ...

Curiosità: Nicola Gratteri (Gerace, 22 luglio 1958) è un magistrato e saggista italiano, dal 13 settembre 2023 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Procura di Napoli,: 'Così combatterò la camorra, mi aspetta una realtà complessa'è il nuovo capo della Procura di Napoli, la nomina è arrivata nei giorni scorsi al termine di un voto non certo all'unanimità . 'Non sono stupito. Ho ascoltato il dibattito del plenum ...Al Fatto la prima intervista del procuratore di Napoli: "Che vuol dire magistrato - sceriffo Ho sempre lavorato con il codice in mano" Italian anti - mafia prosecutorspeaks during a television interview on January 11, 2021 in Rome (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)rilascia la sua prima intervista da procuratore della Repubblica a ...

Napoli, la nomina di Gratteri fa tremare i Pm lavativi: è attesa per la "sterzata" promessa dal Procuratore Il Riformista

Nicola Gratteri: “Ma quale sceriffo! Per me parlano le sentenze e basta” Il Fatto Quotidiano

Nicola Gratteri è appena stato nominato procuratore della Repubblica a Napoli: “Sono onorato. Si tratta di una realtà complessa. Il mio impegno è quello di dare il massimo per proseguire il percorso f ...Il neo-procuratore di Napoli Nicola Gratteri (e ormai ex procuratore di Catanzaro) è stato intervistato dal Fatto Quotidiano ...