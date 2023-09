Newcastle | Howe | “Dobbiamo qualificarci | questo punto è importante”

(Di martedì 19 settembre 2023) Eddie, tecnico del, ha parlato al termine del pareggio a reti inviolate ottenuto contro il Milan, nella prima giornata di Champions League. “e conquistare il passaggio del turno: non so quanti punti saranno necessari, ma questi in trasferta sono sicuramente importanti. Tonali? Ha fatto una buona partita, ma emotivamente per lui non era facile” SportFace.

Curiosità: Edward John Frank Howe, detto Eddie Howe (Amersham, 29 novembre 1977), è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo difensore.

Milan-Newcastle, Howe: 'Tonali disponibile, stanchi per il ritardo' Calciomercato.com

