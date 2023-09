Neonati alle terme sì o no? I pareri degli esperti | cosa evitare e consigli

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 19 settembre 2023) Andareè per molti estremamente piacevole e come meta per uno o più giorni di vacanza si rivela una scelta divertente e benefica. Vale lo stesso per i bambini? I centri termali sono alla portata dei più piccoli? Ci sono età e precauzioni da considerare? Cerchiamo di fare il punto su una questione che solleva elementi controversi perscelte azzardate e capire se e quando portare i. Ipossono andare? In materia, le linee guida pediatriche non esprimono un parere, né favorevole né contrario, in quanto ci sono elementi diversi da tenere in considerazione. Vi è indubbiamente un effetto benefico delle acque termali, anche nei più piccoli, ma prevalentemente come terapia. Non a caso ...