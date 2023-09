“Nemmeno con Spalletti” | il commento in diretta spiazza i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 19 settembre 2023) Ildell’ex calciatore lasciati idel Napoli: “Non sarebbe successoconin panchina”. Sono giorni difficili in casa Napoli. La brutta prestazione prima della sosta contro la Lazio non è stata fatta dimenticare dagli azzurri, che anzi hanno fatto quasi peggio nella trasferta di Genova di sabato scorso. I gol di Giacomo Raspadori e Matteo Politano hanno evitato la sconfitta, ma non le critiche, i dubbi e le paure. Dopo solo quattro partite, Rudi Garcia ha dovuto già subire attacchi da tutti i fronti e c’è chi chiede addirittura già il suo esonero (l’hashtag #GarciaOut è in tendenza sui social). Questo Napoli visto in questo inizio stagione non ha nulla a che vedere con quella squadra schiacciasassi che ha conquistato uno scudetto con cinque giornate d’anticipo a ...