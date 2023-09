Nella vita ci vuole Costanza…

Leggi su helpmetech

(Di martedì 19 settembre 2023) Una trilogia dal ritmo vivace, una fusione tra storia e realtà semplice e accattivante. Costanza Macallè è la protagonista delle tre storie narrate dalla penna dell’ormai famosissima scrittrice Alessia Gazzola. Emigrata dalla sua terra natia, la Sicilia, per poter sbarcare il lunario altrove raggiunge la sorella Antonietta che vive a Verona. Così lascia il padre e il fratello ‘speciale’, ma ha con sé l’essere a cui tiene di più al mondo, sua figlia Flora. Costanza è un medico, specializzata in anatomia patologica, ma l’unico impiego che per ora è riuscita a trovarecittà del Veneto, è quello di paleopatologa; non è la sua più grande aspirazione, ma per un anno andrà bene così, prima di realizzare il lavoro dei suoi sogni in Inghilterra. Ma per Costanza, il destino ha in serbo qualcos’altro… Entra a far parte di un team lavorativo davvero curioso ...