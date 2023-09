Nazionale Femminile | Schiavi e Turone in coro | “L’azzurro riempie d’orgoglio”

Leggi su sportface

(Di martedì 19 settembre 2023) Laè attesa dall’apertura di un ciclo nuovo targato Andrea Soncin. Il nuovo Commissario Tecnico ha portato con lui due assistenti fidati e bravi, come Vivianae Alessandro, che daranno una mano al nuovo CT. A Coverciano hanno parlato i due assistenti.: “E’ un bellissimo attestato di stima far parte del Club Italia, di questo gruppo, per me è sempre stato un grandissimo motivo di orgoglio vestire, da giocatrice prima e da allenatrice poi. Laè sempre stata un sogno, ora è soprattutto un percorso di crescita, questa è un’opportunità per continuare a imparare, apprendere e poter contribuire alla crescita delle ragazze e del movimento stesso. Io ho sempre ragionato sul lavoro di squadra. Con il ct abbiamo ...