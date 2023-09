Natan giocherà a Braga | l’apprendistato è finito Gazzetta

(Di martedì 19 settembre 2023) Il Napoli è alla vigilia dell’esordio in Champions, mercoledì 20 settembre a. Lascrive che è arrivato il momento diche dovrebbe esordire al fianco di Rrahmani. Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo: Il reparto che subirà più cambiamenti rispetto alla gara di sabato, pareggiata a Marassi contro il Genoa, riguarda la difesa. L’allenatore appare orientato a scegliere una coppia di centrali inedita: Rrahmani-. Il tempo di apprendistato sembra essere scaduto, anche perché il Napoli ha bisogno di nuovi e più efficaci equilibri difensivi. Probabilmente adunque i tifosi napoletani potranno cominciare a farsi una idea e a togliersi un po’ di curiosità sul promettente difensore arrivato dalntino. Qualche giorno fa in conferenza Garcia aveva detto di ...

Curiosità: La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Mamolto, lo abbiamo già dimostrato nelle prime partite'. Così Garcia commentando la ... Su, invece, Garcia ha affermato: 'E' certamente più pronto, in questa sosta ha guadagnato il ...In conferenza stampa: "è arrivato con un piccolo fastidio al ginocchio, adesso è pronto come altri" Ci Napoli 02/08/... Siogni tre giorni e il tecnico francese potrebbe far ricorso al ...

