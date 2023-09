Natalità | Clementoni | Con Prénatal supportiamo le famiglie | al centro nostro lavoro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 settembre 2023) Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Abbiamo accolto con grande entusiasmo l'invito dia partecipare al progetto ‘Generazione G', un'iniziativa di grande rilievo che si pone il fondamentale obiettivo di supportare le, oggi e da sempre aldel, dei nostri progetti e delpiù vero interesse. Attraverso il gioco i bambini si esprimono, crescono e si mettono alla prova, e giocando i genitori gli sono vicini costruendo una relazione più intima. Il gioco per noi è il linguaggio più naturale per i bimbi e un fertile terreno di incontro per tutta la famiglia. Su questo fondamento labasa da sempre il proprio operato ed è questa consapevolezza che ci spinge a mettere aldelpensiero ...