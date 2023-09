Napoli | si ripete prodigio San Gennaro | il sangue si è sciolto

(Di martedì 19 settembre 2023) Nella cattedrale dialle ore 10 e 3 minuti si è ripetuto il fenomeno della liquefazione deldi San. Nell'ampolla tenuta in mano da Don Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di, ilsi ècome accade ogni anno nel giorno della celebrazione della festività del santo patrono della città.Lo sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro delegato della Deputazione di San, ha salutato l'avvenuto. Già da qualche ildel santo patrono è giàquando si prende dalla cassaforte. Alle celebrazioni hanno partecipato, oltre al sindaco diGaetano Manfredi in qualità di presidente della Deputazione di San ...

Curiosità: Napoli ( AFI : /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npul]) è un comune italiano di 910 294 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa.

TRA GLI APPLAUSI DEI FEDELI 19 settembre 2023 11:57 Fotogallery -, siil 'miracolo' del sangue di San Gennaro - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > ...Nel Duomo c'erano anche il cardinale Crescenzio Sepe , ex arcivescovo di, al quale è succeduto don Mimmo Battaglia, ed Emanuele Filiberto di Savoia , proprietario dell'Associazione Calcio ...

Napoli, si ripete il miracolo di San Gennaro: il sangue si è sciolto alle 10:01 del 19 settembre tra gli applausi dei fedeli.A Napoli si è ripetuto il prodigio del 'miracolo' di San Gennaro. L'annuncio è stato dato alle ore 10.03 ed è stato accolto da un lungo applauso dei tantissimi napoletani che già dalle prime ore del..