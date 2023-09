Napoli | si ripete il miracolo del sangue di San Gennaro

(Di martedì 19 settembre 2023) Arcivescovo: 'non è oracolo cittadino' Per monsignor Mimmo Battaglia, arcivescovo metropolita di'questonon è un oracolo da consultare e ancor meno un oroscopo cittadino, ...

Curiosità: Napoli ( AFI : /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npul]) è un comune italiano di 910 294 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa.

Il ritardo nella liquefazione o l'assenza del miracolo, nonostante canti, preghiere, invocazioni e litanie in dialetto, viene considerato segno sfavorevole pere per i napoletani. Il sangue è ...siil miracolo di San Gennaro . Fedeli, cittadini e turisti hanno riempito il Duomo martedì 19 settembre , proprio nel giorno del santo patrono. L'arcivescovo Domenico Battaglia, insieme ...

Napoli gioisce. E questa volta non per lo scudetto ma per un evento religioso tanto atteso. Alle 10.01 si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. L’arcivescovo Don Mimmo Battaglia, dall'altare della ...Il sangue del santo patrono si è liquefatto alle 10:01 Il prodigio di oggi è quello che si ritiene di buon auspicio per Napoli e la Campania ...