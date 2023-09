Napoli | San Gennaro fa il miracolo | sciolto il sangue

Curiosità: Lo stadio Diego Armando Maradona è un impianto sportivo polivalente italiano di Napoli. Di proprietà comunale, sorge a Fuorigrotta, quartiere della X Municipalità. Dotato di palestre polifunzionali, spazi per le arti marziali e di un campo da pallacanestro, ospita fin dall'inaugurazione gli incontri calcistici interni del Napoli.

La vittima è stata trasferita - non in pericolo di vita - all'ospedale 'Giovanni di Dio' di ... Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato nella serata di ieri a Casoria, in provincia di, nei ...La vittima è stata trasferita - non in pericolo di vita - all'ospedaleGiovanni di Dio di Frattamaggiore. Le indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

Il prodigio della liquefazione del sangue di San Gennaro, Patrono di Napoli e della Campania, è avvenuto alle ore 10,02 del 19 settembre 2023