Napoli | problema all’aereo | ritardato l’arrivo in Portogallo

(Di martedì 19 settembre 2023) Problemidelprima della partenza per il: gli azzurri posticipanoa Braga Slitta in avantidela Braga, dove la squadra di Garcia inizierà la sua Champions League. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’aereo che avrebbe dovuto condurre la squadra inha riscontrato une costringendo i campioni d’Italia a ritardare la partenza. Cambia anche l’orario della conferenza stampa di Garcia: attesa per le 19.50, ora italiana, il tecnico parlerà alle 21.00 insieme a Mario Rui.

Curiosità: Napoli ( AFI : /'napoli/ ; in napoletano Napule, pronuncia ['npul]) è un comune italiano di 910 294 abitanti, terzo in Italia per popolazione, capoluogo della Regione Campania, dell'omonima città metropolitana e centro di una delle più popolose e densamente popolate aree metropolitane d'Europa.

... gli azzurri posticipano l'arrivo a Braga Slitta in avanti l'arrivo dela Braga, dove la ... l'aereo che avrebbe dovuto condurre la squadra in Portogallo ha riscontrato une costringendo ...Ilè che, dopo la spinta, il corner non doveva essere proprio calciato. Dunque,penalizzato e risultato del match di Marassi falsato. Il derby Inter - Milan e le altre partite della ...

Napoli, problemi all'aereo: slitta la partenza degli azzurri per Braga Fantacalcio ®

Napoli, partenza in ritardo per Braga e conferenza posticipata: il motivo Corriere dello Sport

17:01 - Artur Jorge: "Il Braga ha vinto 6 partite su 9 questa stagione, vogliamo guardare sempre con convinzione alla partita contro il Napoli. Giocheremo con leggerezza, ma volendo vincere. Questa ...La Lazio ora è proiettata esclusivamente sulla sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid, ma la sconfitta contro la Juve non l'ha certo dimenticata. Brucia ancora e ...