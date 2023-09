Napoli prega il suo San Gennaro e avviene l’atteso miracolo

(Di martedì 19 settembre 2023) In preghiera sin dalle prime ore del mattino, in attesa delpiù importante del Santo Patrono., ogni 19 settembre, si risveglia in attesa. Ma il Santo Patrono ha pienamente ascoltato le loro preghiere, tanto che ilè avvenuto alle ore 10.03 I fedeli e l’Arcivescovo Battaglia hanno atteso, insieme ai Vescovi Ausiliari L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Curiosità: Mangia prega ama (Eat Pray Love) è un film del 2010 diretto da Ryan Murphy, basato sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert Mangia, prega, ama - Una donna cerca la felicità.

Per ulteriori informazioni sul Convegno Internazionale e sulle attività di AERA, sidi ... Prorettore dell'Università Parthenope die Presidente Comitato scientifico Sud di A. E. R. A. ...... Il Papaper le vittime, la nazionale di calcio marocchina ha donato il sangue in ospedale, i ... I numeri smontano i talebani del Covid Il Mattino: 'I miei primi 50 ani trae Mondiale' il ...

San Gennaro a Napoli la “Faccia 'ngialluta" che fa il miracolo col ... Positanonews

Cds su Natan: "Cinque gare da titolare in Brasile e a Napoli non gioca" Tutto Napoli

In preghiera sin dalle prime ore del mattino, in attesa del miracolo più importante del Santo Patrono. Napoli, ogni 19 settembre, si risveglia in attesa.Natan attende notizie: il difensore brasiliano acquistato per sostituire Kim non ha ancora collezionato un minuto ...