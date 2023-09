Napoli | Manfredi | “Lavorare sempre per recupero delle persone fragili”

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Credo che sia una persona che soffre, ha dei problemi e va aiutata. Si è trattato di un gesto inconsulto che evidenzia una grande difficoltà personale. Noi dobbiamoper il”. Lo ha detto il sindaco di, Gaetano, dopo la concessione dei domiciliari per l’uomo che diede fuoco alla ‘Venere degli stracci’. Aè ora il “momento di mettere insieme tutte le energie, dare risposte concrete ai bisogni della nostra città. Bisogna affrontare le tante situazioni di difficoltà con una soluzione definitiva” ha aggiunto il primo cittadino che oggi ha partecipato alle celebrazioni per il patrono San Gennaro, sottolinea che questo “è ora il momento ...

Curiosità: Gaetano Manfredi (Ottaviano, 4 gennaio 1964) è un politico e ingegnere italiano, sindaco di Napoli e della sua città metropolitana dal 18 ottobre 2021.

"San Gennaro proteggi sempree i napoletani", ha scritto su Facebook il sindaco della città Gaetano. Mentre l'ex primo cittadino Luigi de Magistris, ricorda che "San Gennaro non è ...Presenti anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di, Gaetano. Molti gli esponenti delle istituzioni: da Antonio Bassolino agli ex ministri Roberto Speranza e ...

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha commentato così l'appello dell'Arcivescovo Domenico Battaglia durante l'omelia della messa per la celebrazione di San Gennaro.Napoli gioisce. E questa volta non per lo scudetto ma per un evento religioso tanto atteso. Alle 10.01 si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. L’arcivescovo Don Mimmo Battaglia, dall'altare della ...