Napoli | la rifinitura in vista del Braga | out Gollini | ecco l’umore della squadra VIDEO

(Di martedì 19 settembre 2023) Vigilia di Champions League per ilchi ha bisogno di riprendersi dopo la sconfitta contro la Lazio e il pareggio contro il Genoa in campionato....

Curiosità: Matteo Politano (Roma, 3 agosto 1993) è un calciatore italiano, attaccante del Napoli e della nazionale italiana.

È tutto pronto in casaper la vigilia della sfida contro il Braga in Champions League. Stamattina gli azzurri svolgeranno laalle ore 12 a Castel Volturno. Ci sarà la possibilità di assistere all'...Stamane ci sarà l'allenamento dia Castel Volturno in cui si entrerà nel vivo della ... Ad ora di pranzo la partenza, il ritorno aè previsto giovedì. Oltre al ritorno di Politano dal ...

L'edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermata su qualche presunta scelta di Rudi Garcia in vista di Braga-Napoli ...NAPOLI - Giacomo Raspadori, detto Jack, può essere la carta a sorpresa di Garcia per la prima di Champions: è in forma, in fiducia, ha fatto bella figura con la Nazionale di Spalletti a San Siro con l ...