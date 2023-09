Napoli | Gazzetta | Natan pronto all’esordio | il difensore va verso una maglia da titolare contro il Braga

(Di martedì 19 settembre 2023) Potrebbe essere la gara di Champions Leagueilquella dell’esordio dibrasiliano arrivato alin estate. Finora Rudi Garcia ha preferito tenerlo in panchina, così da dargli il tempo necessario per imparare la lingua ed integrarsi. Tuttavia il suo momento sembra essere finalmente arrivato, come sottolinea ladello Sport. Ilnecessita infatti di una solidità difensiva che finora non ha trovato e il tecnico francese èad affidarsi a, che scenderà in campo al fianco dell’esperto Amir Rrahmani. SportFace.

Curiosità: La Società Sportiva Calcio Napoli, meglio nota come Napoli, è una società calcistica italiana con sede nella città di Napoli. Milita in Serie A, la massima serie del campionato italiano.

Sostituito nel finale di Genoa -, Kvaratskhelia non ha nascosto tutta la sua insoddisfazione per il cambio, reagendo in maniera polemica. Guarda il ...... che vedrà scendere in campo per l'Italia Milan e Lazio e domani Inter e. Inevitabilmente la ... sognando Wembley' è infatti il titolo che campeggia sul Corriere dello Sport , mentre la...

Garcia cancella Spalletti: Napoli flop, c'è il tecnico nel mirino La Gazzetta dello Sport

Gazzetta sulla formazione: "Garcia cambia tre difensori. Novità in attacco" Tutto Napoli

La perdita di un solo giocatore – seppur fortissimo come Kim – non può giustificare le ultime due brutte prestazioni in campionato. La situazione del Napoli alla vigilia dell’impegno – per fortuna tut ...Piotr Zielinski, centrocampista classe 1994 del Napoli e della nazionale polacca, potrebbe diventare un obiettivo di mercato della Juventus: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", ...