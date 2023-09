Napoli | Garcia | “Sereni e determinati | abbiamo bisogno di continuità”

(Di martedì 19 settembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiA Braga in Champions League domani sera ilsi gioca una fetta importante del proprio futuro. Dall’inizio del campionato la squadra di Rudinon ha fatto altro che far rimpiangere Luciano Spalletti che aveva guidato gli azzurri nella scorsa stagione, dominando in serie A e facendo una grand bella figura in Champions. L’appuntamento in Portogallo per la prima uscita nel girone diventa un vero e proprio crocevia perché un risultato negativo potrebbe far precipitare ilin una crisi di difficile soluzione. Rudine è consapevole anche se nella conferenza stampa di presentazione della gara, tenutasi in tarda serata a causa del ritardo nell’arrivo della comitiva azzurra in Portogallo per un problema tecnico al charter che ha portato la squadra a Braga, il tecnico francese ...

Curiosità: Rudi José Garcia (Nemours, 20 febbraio 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, tecnico del Napoli.

cambia qualche pedina dopo il pari di Genova: in attacco spazio a Politano, che torna dal 1', ... Le probabili di Braga -, in programma mercoledì alle 21 e in diretta su Sky Sport e in ...Commenta per primo Ci si aspetta di vedere in campo uncon la voglia di riscattare gli ultimi risultati, dato che tra Lazio e Genoa sono arrivate ...del match arrivano le parole di Rudiin ...

Il Napoli non può sbagliare nella gara d'esordio alla fase a gironi di Champions League 2023/2024. Gli azzurri inizieranno mercoledì 20 settembre 2023 in casa del Braga il proprio cammino in Europa.