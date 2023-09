Napoli | Garcia | «Esonero? De Laurentiis mi sembra sereno»

(Di martedì 19 settembre 2023) Le parole di Rudi, allenatore del, alla vigilia del match di Champions League contro il Braga. I dettagli Il tecnico delRudiha parlato alla vigilia del match contro il Braga. PAROLE – «Siamo solo quinti, volevamo fare meglio ma è solo l’inizio della stagione. Nella sconfitta abbiamo giocato benissimo un tempo, l’altro no. Nel pareggio bene solo nel secondo tempo. Dobbiamo essere più continui, ma il campionato è il campionato e la Champions è la Champions. Sono solo sei partite, vuol dire che ogni partita conta molto di più rispetto al campionato. Siamo qui per vincere, arriviamo con ambizione, determinazione e fiducia. Se ho sentito De? Né più né meno rispetto al solito. L’ho sentito domenica e anche stamattina. Io sonoe ...

Curiosità: Rudi José Garcia (Nemours, 20 febbraio 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, tecnico del Napoli.

Rudi, allenatore del(LaPresse) - Calciomercato.itOra ilditrova il Braga al debutto di Champions League. Tante incognite di formazione, tanti ballottaggi e un'esclusione ..."Critiche Abbiamo giocato solo 4 partite e sbagliato due secondi tempi. È vero che dobbiamo essere più continui. Siamo solo quinti ma adesso giochiamo un'altra competizione nella quale ...

Champions League - Conferenza stampa Rudi Garcia pre Braga Napoli. Alla vigilia della prima partita del girone di Champions League parla l'allenatore del Napoli in diretta in conferenza stampa. Sarà p ...Alla vigilia dell'esordio nel girone C di Champions League contro il Braga, l'allenatore del Napoli Rudi Garcia e il terzino azzurro Mario Rui risponderanno alle domande della stampa nella sala confer ...