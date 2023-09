Nagorno Karabakh | truppe azere entrano nella regione Mosca | Fermare bagno di sangue

(Di martedì 19 settembre 2023) Raid su Stepanakert e altre aree dellacontesa con l'Armenia: per Baku si tratta di "operazione anti terrorismo", Yerevan in allerta. Intanto la Russia invita le parti a deporre le armi

Curiosità: Il Nagorno Karabakh (in italiano talvolta anche Karabakh Montuoso, Alto Karabakh o Karabakh Superiore), o Artsakh in lingua armena, è una regione geografica senza sbocco sul mare, sita nel Caucaso meridionale e appartenente geograficamente all'Altopiano armeno. Si sviluppa all'estremità sud orientale della catena montuosa del Caucaso Minore e copre una superficie di 8223 km².

... cioè dal. Le forze di peacekeeping russe, così come la Turchia, sarebbero stati "avvertiti" dell'aggressione militare, che "non riguarderà obiettivi civili". L'Azerbaigian ...I separatisti filo - armeni delhanno affermato che le forze azere stamane "hanno violato il regime di cessate il fuoco lungo tutta la linea di contatto lanciando attacchi missilistici e di artiglieria". Lo ...

Corridoi umanitari - Se da un lato il ministero della Difesa dell'Azerbaigian ha detto di star aprendo corridoi per evacuare i civili dal Nagorno-Karabakh, dall'altra il ministero degli Esteri armeno ...Raid su Stepanakert e altre aree della regione contesa con l'Armenia: per Baku si tratta di "operazione anti terrorismo", Yerevan in allerta. Intanto la Russia invita le parti a deporre le armi ...